В Государственной думе РФ допустили объявление второй волны частичной мобилизации.
Опасность для Российской Федерации действительно велика, и стране необходимо собрать максимум сил, чтобы одержать эффективную победу в военной специальной операции.
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
"Поэтому я не исключаю ещё одной волны мобилизации. Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения. Но это может оказаться недостаточным для победы в сжатые сроки», — цитирует парламентария "Украина.ру".
Он отметил, что, чем дальше затягиваются боевые действия, тем больше всё превращается в ресурсную борьбу с Западом, но России это невыгодно.
Ранее в ВСУ заявили, что Запад опоздал, а Россия усилилась и накопила военные резервы.
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Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.