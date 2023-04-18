В Госдуме допустили объявление второй волны частичной мобилизации

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Государственной думе РФ допустили объявление второй волны частичной мобилизации.

Опасность для Российской Федерации действительно велика, и стране необходимо собрать максимум сил, чтобы одержать эффективную победу в военной специальной операции.

Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

"Поэтому я не исключаю ещё одной волны мобилизации. Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения. Но это может оказаться недостаточным для победы в сжатые сроки», — цитирует парламентария "Украина.ру".

Он отметил, что, чем дальше затягиваются боевые действия, тем больше всё превращается в ресурсную борьбу с Западом, но России это невыгодно.

Ранее в ВСУ заявили, что Запад опоздал, а Россия усилилась и накопила военные резервы.