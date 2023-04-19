В Белоруссии жалеют, что не выгнали украинского посла Кизима раньше

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минск позитивно воспринял новость об отзыве украинского посла Игоря Кизима после встречи Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным.

Белоруссия должна была сама пойти на этот шаг из-за провокационной роли данного дипломата, отметили многие аналитики.

"Скучать не будем!", — пишет в Telegram-канале журналист Григорий Азарёнок.

А эксперт Александр Шпаковский расстроен, что МИД Белоруссии не успел выслать Кизима ранее.

"Каких-либо культурных, экономических, политических контактов с Украиной у нас нет. Транспортного сообщения нет, приграничная территория с украинской стороны заминирована", — пишет политолог.

По его словам, на Украине уже давно созданы бандгруппы, которые участвуют в боях и заявляют о целях свержения власти, СБУ направляет в Белоруссию агентов для совершения террористических актов и диверсий.

Напомним, в 2020 году Кизим устроил истерику, когда пограничники РБ попросили его открыть багажник авто, и пообещал дипломатическую войну. После этого Минск просто перестал с ним общаться.

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