Кива: украинцы умирают и превращаются в удобрение, чтоб плодородней земля была у поляка

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня граждане Украины гибнут ради того, чтобы Польша спокойно пользовалась украинской территорией.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.

"Получается, что сегодня хохлы умирают и превращаются в удобрение, чтобы плодороднее земля была у поляка?! Гениально у Зеленского и Дуды получилось!" — пишет экс-депутат.

По его словам, на военном конфликте президент Владимир Зеленский заработал денег, поляки получили украинскую землю, а теперь урожаи у "польского пана будут хорошими".

Мёртвому украинцу в Варшаве всегда будут говорить, улыбаясь, "спасибо", кушая хлеб, выращенный на когда-то украинской земле, подытожил Кива.