Сегодня граждане Украины гибнут ради того, чтобы Польша спокойно пользовалась украинской территорией.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.
"Получается, что сегодня хохлы умирают и превращаются в удобрение, чтобы плодороднее земля была у поляка?! Гениально у Зеленского и Дуды получилось!" — пишет экс-депутат.
По его словам, на военном конфликте президент Владимир Зеленский заработал денег, поляки получили украинскую землю, а теперь урожаи у "польского пана будут хорошими".
Мёртвому украинцу в Варшаве всегда будут говорить, улыбаясь, "спасибо", кушая хлеб, выращенный на когда-то украинской земле, подытожил Кива.
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