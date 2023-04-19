RT: Заказавший бюсты для военных экспертов "Санёк Белозёров" прислал угрозы в адрес военкоров

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заказавший бюсты для экспертов "Санёк Белозёров" прислал в адрес телеканала RT угрозы.

Он назвал "шавками" военных корреспондентов, которым "долго разрешали гавкать". Белозёров (так он себя называет в одной из соцсетей) оправдывает убийство Владлена Татарского, заявляя, что тот "ещё легко отделался", и отмечает, что "с остальными так не будет", пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что нескольким военным экспертам РФ прислали бюсты. Позже эксперт Константин Сивков обратился к правоохранителям, после того как из Ульяновска ему прислали бюст Георгия Жукова. Такие же фигурки были отправлены Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Ульяновская скульптурная мастерская Barinson телеканалу подтвердила, что эти фигурки изготовлены у них, а заказали их, по всей вероятности, с фейкового адреса.

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