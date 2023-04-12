Военный эксперт Сивков: наступление ВСУ будет успешным, если Москва "не заметит" его начала

Главная цель Киева в готовящемся контрнаступлении ВСУ — зарабатывание политических очков на международной арене, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Атака украинской армии начнётся через две-три недели, когда закончится распутица, уверен специалист, и ждать её стоит на самых незащищённых участках линии боевого соприкосновения.

"Они будут наступать там, где будет возможность добиться со стороны представителей российского руководства готовности что-то сдать", — отметил Сивков в интервью Общественной Службе Новостей.

Успеха Киев может добиться в единственном случае, подчеркнул эксперт, если российское военно-политическое руководство решит "не заметить" наступление украинской армии.

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