МК: ВС России увеличат начинку авиабомб в Артёмовске до 3-5 тонн

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России приняли новую тактику противоборства под Бахмутом, используя мощные авиабомбы, которые были введены в действие впервые недавно. В ответ на это ВСУ направляют дополнительные силы в регион, ожидая появления подготовленных подразделений из Великобритании, а также спецназа ГУР и СБУ.

По словам директора Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, элитные формирования рискуют погибнуть под Бахмутом, где в настоящее время российские ВКС применяют термобарические боеприпасы. Тем не менее военный эксперт Владислав Шурыгин предупреждает, что использование только тяжёлых бомб может быть неэффективным, так как противник активно ищет способы борьбы с ними, пишет "МК".

Согласно некоторым данным, в ближайшее время армия РФ собирается применять бомбы весом от трёх до пяти тонн, а количество участвующих в бомбардировках самолётов может возрасти до 40 вместо текущих семи.

Шурыгин отмечает, что противник пытается удержать хотя бы окраины Артёмовска любыми силами, включая слабо подготовленные подразделения территориальной обороны, а также элитные части, в том числе спецназ ГУР и различные бригады, которые были недавно укомплектованы. В результате продолжается "мясорубка Бахмута".

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