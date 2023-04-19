Военный эксперт Шурыгин оценил использование ВСК РФ против ВСУ термобарических бомб ОДАБ-500ПМ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На протяжении последних дней активно обсуждаются российские термобарические бомбы ОДАБ-500ПМ, которые были применены ВКС РФ в Артёмовске. Могут ли они изменить ход СВО и почему не применялись ранее, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что бомба ОДАБ-500ПМ существует достаточно давно и их накоплено достаточное количество. Но с конца марта 2022 года Россия не могла их применять в зоне проведения спецоперации из-за системы ПВО Украины, которую усилило НАТО.

"В последние полтора-два месяца мы получили возможность работать с этими "доработанными" бомбами, не входя в зону действия украинских ПВО. Она сбрасывается с высот в 30-40 км и дальше планирует и с высокой точностью попадает в цель. Это ставит ВСУ перед большой проблемой", — рассказал Шурыгин "Комсомольской правде".

Кроме того, российские войска копят силы, средства и боеприпасы, чтобы достойно ответить на контрнаступление ВСУ. Но ВС РФ могут прорвать украинскую ПВО комбинированными ударами с помощью ударных дронов "Герань" и крылатых ракет, заключил собеседник издания.

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