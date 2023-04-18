Бойцы ВС России начали использовать против ВС Украины в Артёмовске термобарические бомбы ОДАБ-500ПМ

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне проведения спецоперации в Артёмовске началось применение комплексов УМПК с авиабомбами ОДАБ-500ПМ. Об этом сообщают обозреватели Telegram-канала Fighterbomber.

Что касается бомб ФАП-1500, из пока российские войска не применяют, но это дело времени, считают авторы. Это эффектные объёмно-детонирующие авиабомбы, которые так долго ждали в зоне проведения спецоперации. После её взрыва раненых не остаётся, спрятаться в окопе или блиндаже тоже не получится. Эксперты их называют "вакуумными".

ОДАБ-500П — это разновидность фугасных бомб, применяются они с высоты от 200 до 1000 метров, радиус сплошного поражения — не менее 300 метров, а давление в эпицентре при взрыве доходит до 120 атм.

"Логично предположить, что вслед за ФАБ-1500, хомутами и синей изолентой к УМПК примотают и ОДАБ-1500. Так что скучно не будет. Но я бы предостерёг всех страждущих от заигрывания в УМПК, как и в любой другой вид и тип оружия. Я уверен, что рано или поздно хохлы научатся ему противодействовать", — пишет обозреватель.

Источник полагает, что сейчас необходимо поразить максимальное количество объектов военной инфраструктуры Украины с помощью этих бомб, пока ВСУ не поняли, как им противостоять.