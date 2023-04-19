Владислав Шурыгин: войска ВС Украины боятся контрнаступать, поэтому медлят

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступления ВСУ ждут все страны G7, опасаясь, что российские войска для его отражения будут применять "любые инструменты". Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему Украина медлит и наступление противника всё время переносится.

"Киеву не хватает резервов и ресурсов, чтобы сейчас идти в наступление. Соответственно, не хватает воли и решительности наступать тем, что у них есть. Мы видим, что лихорадочно перебрасываются новая артиллерия, новая бронетехника. Идут тренировки. Что говорит о том, что весеннее наступление все-таки состоится. И мы должны быть к нему готовы", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда"

Если контрнаступление ВСУ обернётся неудачей, то разгрома противника и перелома спецоперации не произойдёт. Киев потеряет много техники, боеприпасов, живой силы, и это станет "чёрной меткой".

Валерий Залужный ещё летом заявлял, что ВСУ удастся разгромить ВС России в том случае, если украина станет частью НАТО. На данный момент украинские войска имеют натовскую технику, бойцов обучили по стандартам альянса, но решительный успех они продемонстрировать не смогут, считает Шурыгин, так как "не в коня корм".

Почему же ВСУ медлят и не начинают контрнаступать? Эксперт ответил коротко:

"Выбирают момент. И продолжают собирать ресурсы. Потому что понимают: если наступление не сложится — это будет слишком серьёзный провал".