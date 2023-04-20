РИА Новости: ВСУ закидали гранатами подвал, где прятались мирные жители Артёмовска

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

При бегстве из Артёмовска украинские националисты закидали подвал гранатами, зная, что там прячутся гражданские, рассказал очевидец. По его словам, ВСУ стреляли в спину тем, кто пытался бежать.

По словам очевидца, из жилой многоэтажки украинцы сделали огневую позицию, а когда бросали точку, решили расправиться с мирными жителями.

"Нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда, — рассказал источник РИА Новости. — С нами девушка была, она учитель начальных классов, она по-украински пыталась объяснить: "Здесь гражданские, военных нет, перестаньте стрелять! Мы просто сидим, прячемся". Всё равно продолжалась стрельба".

Тем же мирным гражданам, кто пытался бежать, ВСУ стреляли в спину. Многим лишь чудом удалось спастись.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.