При бегстве из Артёмовска украинские националисты закидали подвал гранатами, зная, что там прячутся гражданские, рассказал очевидец. По его словам, ВСУ стреляли в спину тем, кто пытался бежать.
По словам очевидца, из жилой многоэтажки украинцы сделали огневую позицию, а когда бросали точку, решили расправиться с мирными жителями.
"Нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда, — рассказал источник РИА Новости. — С нами девушка была, она учитель начальных классов, она по-украински пыталась объяснить: "Здесь гражданские, военных нет, перестаньте стрелять! Мы просто сидим, прячемся". Всё равно продолжалась стрельба".
Тем же мирным гражданам, кто пытался бежать, ВСУ стреляли в спину. Многим лишь чудом удалось спастись.
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