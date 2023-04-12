Военкор Харченко: Украинцы в Бахмуте дрогнули, развязка не за горами

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождение Артёмовска (Бахмута) будет завершено в ближайшие дни, заявил российский военкор Александр Харченко, проведя неделю вместе с бойцами ВС РФ на передовой.

По его словам, силы гарнизона ВСУ в городе на исходе.

"По моим ощущениям, украинцы дрогнули. Развязка не за горами", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

Харченко уточнил, что неприятель применяет танки и миномёты, российским бойцам противостоят снайперы противника, но штурмовики продолжают продвигаться вперёд.

Ранее корреспондент из Артёмовска сообщил, что киевский режим превратил город в мясорубку для мобилизованных молодые украинцы.

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