Освобождение Артёмовска (Бахмута) будет завершено в ближайшие дни, заявил российский военкор Александр Харченко, проведя неделю вместе с бойцами ВС РФ на передовой.
По его словам, силы гарнизона ВСУ в городе на исходе.
"По моим ощущениям, украинцы дрогнули. Развязка не за горами", — написал репортёр в своём Telegram-канале.
Харченко уточнил, что неприятель применяет танки и миномёты, российским бойцам противостоят снайперы противника, но штурмовики продолжают продвигаться вперёд.
Ранее корреспондент из Артёмовска сообщил, что киевский режим превратил город в мясорубку для мобилизованных молодые украинцы.
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На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.