Руководитель МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген и Нидерланды отправят на Украину 14 танков Leopard 2. Предположительно, Киев получит их в 2024 году.
"Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
В Reuters опубликовали подтверждение слов министра со стороны его коллеги Троэльса Лунда Поульсена, который временно исполняет обязанности главы военного ведомства королевства.
Ранее политолог Яков Кедми назвал танк Т-90М "Прорыв" армии РФ лучшим среди европейских аналогов.
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Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.