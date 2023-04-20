Дания и Нидерланды пожертвуют украинской армии 14 танков Leopard 2

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген и Нидерланды отправят на Украину 14 танков Leopard 2. Предположительно, Киев получит их в 2024 году.

"Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В Reuters опубликовали подтверждение слов министра со стороны его коллеги Троэльса Лунда Поульсена, который временно исполняет обязанности главы военного ведомства королевства.

Ранее политолог Яков Кедми назвал танк Т-90М "Прорыв" армии РФ лучшим среди европейских аналогов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.