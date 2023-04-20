Российские подразделения готовы отразить контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, следует из заявления врио руководителя региона Евгения Балицкого.
Он добавил, что власти Запорожской области контролируют ситуацию на линии соприкосновения.
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