Балицкий заявил о готовности ВС РФ отразить контрнаступление Украины в Запорожской области

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения готовы отразить контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, следует из заявления врио руководителя региона Евгения Балицкого.

Он добавил, что власти Запорожской области контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

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