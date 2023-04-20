Российская армия нанесла удар по объединённому штабу группировки ВСУ "Бахмут". Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что штаб "Бахмут" расположен вблизи Константиновки.
"В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", — сказано в сводке Минобороны.
Помимо этого, российским военным удалось поразить три украинских командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве, уточнив, что эти события разворачивались около населённых пунктов Тоненькое и Терны в ДНР.
В Минобороны отметили, что суммарные потери ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки составили не менее 470 украинских бойцов и иностранных наёмников. Также Киев лишился 20 единиц военной техники, добавили в ведомстве.
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