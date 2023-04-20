FT: солдат ВСУ рассказал, как почти весь их взвод убили за один день в Артёмовске

Солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал, что лишь трое из его взвода не были ранены или убиты за один день, проведённый в Артёмовске (Бахмуте).

Боевик ВСУ по имени Алексей заявил в интервью журналисту издания Financial Times о том, что там был "настоящий ад". По его словам, один день в городе пережили без ранений только трое из его взвода, состоявшего из 21 военного.

Украина уже потеряла значительную часть своих опытных солдат и израсходовала большое количество оружия и артиллерии на этом участке, отметил автор газеты.

Добавим, вчера Минобороны РФ сообщило, что подразделения десантников блокировали Артёмовск с северной и южной окраин.

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