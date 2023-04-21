Солдаты противника, используя маломерные катера, регулярно совершают вылазки на левый берег Днепра в районе Херсона, рассказал военный эксперт Михаил Звинчук.
"Если ранее ВСУ осуществляли вылазки ночью или в условиях плохой видимости, то сейчас украинские отряды без опаски пересекают Днепр со стороны Херсона днём", — пояснил он в своём Telegram-канале "Рыбарь".
Специалист предполагает, что подобные действия неприятеля должны стать приманкой для ВС РФ в Херсонской области и отвлечь внимание российского командования от направления основного удара.
Подобные вылазки штурмовые отряды совершали и ранее, но все они быстро уничтожались, так как были оторваны от наземной логистики, добавил Звинчук.
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