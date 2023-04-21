Военный эксперт Рожин об упавшей в Белгороде бомбе: "Не первый случай, разработка сырая"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, на Белгород с пилона Су-34 нештатно сошла авиабомба. Это мог быть боеприпас ФАБ-500М62 с новым модулем планирования и коррекции, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он напомнил, что подобный случай произошёл неделю назад в Куйбышевском районе Донецка. Тогда местные жители нашли неразорвавшуюся бомбу с характерными крыльями блока управления и коррекции.

"Данные модули — новая и несколько сырая разработка, поэтому могут быть подобные нештатные ситуации", — предупредил Рожин в своём Telegram-канале.

Ранее военный аналитик сравнил положение Киева с цугцвангом в шахматах, когда любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

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