Публицист и военный эксперт Владислав Шурыгин напомнил, что в западных СМИ появились сообщения об уже начавшемся контрнаступлении ВСУ. Он предупредил, что новая тактика ВСУ включает наращивание давления на российскую оборону.
Выбранная стратегия действий объясняется тем, что в условиях прочности и эшелонированности фронта ВС РФ, а также эффективной разведки ВСУ не способны добиться ни стратегической, ни оперативной внезапности.
"В этих условиях остаётся только сделать ставку на тактическую внезапность — запутать противника множеством локальных ударов и атак, усыпить его бдительность и, измотав его неопределённостью, нащупав в ходе таких атак наиболее слабое место в его обороне, затем попытаться сосредоточенным мощным ударом прорвать тут фронт и начать развивать наступление", — указал Шурыгин.
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