Шурыгин заявил о начале контрнаступления войск ВС Украины

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Публицист и военный эксперт Владислав Шурыгин напомнил, что в западных СМИ появились сообщения об уже начавшемся контрнаступлении ВСУ. Он предупредил, что новая тактика ВСУ включает наращивание давления на российскую оборону.

Выбранная стратегия действий объясняется тем, что в условиях прочности и эшелонированности фронта ВС РФ, а также эффективной разведки ВСУ не способны добиться ни стратегической, ни оперативной внезапности.

"В этих условиях остаётся только сделать ставку на тактическую внезапность — запутать противника множеством локальных ударов и атак, усыпить его бдительность и, измотав его неопределённостью, нащупав в ходе таких атак наиболее слабое место в его обороне, затем попытаться сосредоточенным мощным ударом прорвать тут фронт и начать развивать наступление", — указал Шурыгин.

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