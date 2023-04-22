РВ: новый тактический знак на технике НАТО на Украине оказался эмблемой гитлеровской танковой дивизии

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько дней назад на бронетехнике НАТО на Украине впервые был замечен новый тактический знак в виде белой стрелы. Впервые обозначения появились на американских БМП Bradley и словенских танках M-55S, стоящих на вооружении 47-й механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военкоры "Русской Весны" предположили, что именно с такой символикой националисты вскоре пойдут в контрнаступление.

Также эксперты выяснили историю этого знака. Оказалось, что белая стрелка была эмблемой 23-й гитлеровской танковой дивизии.

Соединение было сформировано в конце 1941 года на оккупированной части Франции и отправлено на Восточный фронт в район Харькова в марте 1942. Летом дивизия участвовала в боях на Кавказском направлении, а в ноябре того же года была переброшена под Сталинград.