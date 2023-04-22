Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал об успешном уничтожении украинского беспилотника в Крыму.
Дрон был обнаружен к северу от Керчи.
"Пытался пройти над Азовским морем в направлении Керчи и Крымского моста", - написал Рожин в своём Telegram-канале.
Военкор предположил, что беспилотник запустили со стороны Гуляйполя или Угледара.
Угрозу вовремя обнаружили силы ПВО.
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил факт работы ПВО.
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