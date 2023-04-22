Рано утром над крымским городом Керчь раздалось несколько взрывов, сообщают местные жители. Громкие хлопки также были слышны в Багерово, Юркино, Приозерном и Войково
Горожанам удалось заснять следы в небе, похожие на работу ПВО.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил работу систем противовоздушной обороны и призвал горожан дождаться официальной информации.
"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее военные эксперты рассказали, что планирующие высокоточные авиабомбы, используемые российской авиацией в зоне СВО, поставили Украину и США в тупик.
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.