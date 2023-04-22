В районе Крымского моста сработали системы ПВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рано утром над крымским городом Керчь раздалось несколько взрывов, сообщают местные жители. Громкие хлопки также были слышны в Багерово, Юркино, Приозерном и Войково

Горожанам удалось заснять следы в небе, похожие на работу ПВО.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил работу систем противовоздушной обороны и призвал горожан дождаться официальной информации.

"В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее военные эксперты рассказали, что планирующие высокоточные авиабомбы, используемые российской авиацией в зоне СВО, поставили Украину и США в тупик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.