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РИА Новости: ВСУ придумали схему грабежа мирных людей

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Силовые структуры

Украинские националисты специально имитировали боевые действия, чтобы разграбить дома мирных людей, рассказал представитель российских силовых структур и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артёмовском Александр Муляр.

РИА Новости: ВСУ придумали схему грабежа мирных людей

По его словам, ВСУ начинали перестрелку якобы с российскими бойцами, а когда люди в страхе убегали, выносили ценные вещи из их домов.

"У мародёров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение Укропошты", — пояснил силовик РИА Новости.

По его словам, некоторые отделения почты занимались исключительно отправкой награбленного в другие города Украины.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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