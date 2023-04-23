Украинские националисты специально имитировали боевые действия, чтобы разграбить дома мирных людей, рассказал представитель российских силовых структур и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артёмовском Александр Муляр.
По его словам, ВСУ начинали перестрелку якобы с российскими бойцами, а когда люди в страхе убегали, выносили ценные вещи из их домов.
"У мародёров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение Укропошты", — пояснил силовик РИА Новости.
По его словам, некоторые отделения почты занимались исключительно отправкой награбленного в другие города Украины.
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