РИА Новости: ВСУ придумали схему грабежа мирных людей

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты специально имитировали боевые действия, чтобы разграбить дома мирных людей, рассказал представитель российских силовых структур и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артёмовском Александр Муляр.

По его словам, ВСУ начинали перестрелку якобы с российскими бойцами, а когда люди в страхе убегали, выносили ценные вещи из их домов.

"У мародёров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение Укропошты", — пояснил силовик РИА Новости.

По его словам, некоторые отделения почты занимались исключительно отправкой награбленного в другие города Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.