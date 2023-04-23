РИА Новости: войскам ВС Украины разрешили бить вглубь территории РФ

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в пятницу, что Запад поддерживает удары Вооружённых сил Украины по России.

"До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то, чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения", — сказал он.

Высказывания немецкого министра прокомментировал обозреватель РИА Новости Давид Нармания. Писториус признаёт, что удары не принесут Западу удовольствия, но необходимы.

Позиция министра не вызывает удивления. Во-первых, его должность требует поддержки производства вооружений для ВСУ. Во-вторых, ожидать каких-либо наказаний для Киева за удары по территории России было бы наивно.

В начале страны НАТО долго обсуждали, готовность передать ВСУ и опасались отправки тяжёлой техники, но сейчас всё изменилось. "Леопарды" уже проезжают через окно Овертона, а за ними могут последовать западные истребители.

"Да и в целом в условиях конфликта глупо ожидать, что ВСУ будут ограничиваться ударами по военным. Девять лет не ограничивались, а сейчас начнут?" — отмечает Нармания.

Поддержка правительства Зеленского прекратится только тогда, когда США, Великобритания и ЕС поймут, что этот режим устарел, не приносит пользы и дальнейшее его финансирование нецелесообразно.

"Интересно, что бы сказал Писториус, если бы целью стала не российская военная база, о которой он теоретически говорит, а натовская? Это ведь тоже отрезание путей снабжения и тоже без удовольствия", — заключил Нармания.

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