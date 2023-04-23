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Офицер спецназа ВСУ Березовец: украинские ДРГ уже давно действуют на территории России

1:08
Силовые структуры

Украинские диверсионно-разведывательные группы давно уже работают на территории России. Это касается подразделений непосредственно вооружённых сил Украины, заявил офицер 1-й бригады спецназначения ВСУ Тарас Березовец в эфире "24 канала".

Офицер спецназа ВСУ Березовец: украинские ДРГ уже давно действуют на территории России

Так он отреагировал на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, признавшего право Киева наносить удары по российской территории.

По словам Березовца, украинские ДРГ в России имеют свои источники информации и своих людей, которые якобы уже помогают и готовы делать это дальше.

Украину ничто не ограничивает использовать военных ВСУ для борьбы и определённых задач на территории России, заявил офицер спецназа. При этом он подчеркнул, что целью диверсий являются исключительно военные объекты, а наносить удары по гражданским объектам и воевать с населением диверсанты не будут.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос призвал ВСУ наступать по примеру немцев в 1941 году.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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