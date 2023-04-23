Украинские диверсионно-разведывательные группы давно уже работают на территории России. Это касается подразделений непосредственно вооружённых сил Украины, заявил офицер 1-й бригады спецназначения ВСУ Тарас Березовец в эфире "24 канала".
Так он отреагировал на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, признавшего право Киева наносить удары по российской территории.
По словам Березовца, украинские ДРГ в России имеют свои источники информации и своих людей, которые якобы уже помогают и готовы делать это дальше.
Украину ничто не ограничивает использовать военных ВСУ для борьбы и определённых задач на территории России, заявил офицер спецназа. При этом он подчеркнул, что целью диверсий являются исключительно военные объекты, а наносить удары по гражданским объектам и воевать с населением диверсанты не будут.
Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос призвал ВСУ наступать по примеру немцев в 1941 году.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.