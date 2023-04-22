Украинский генерал Кривонос призвал ВСУ использовать тактику нацистов против военных РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны брать пример с нацистов, которые в 1941 году наступали на Советский Союз на тех участках фронта, где было минимальное количество войск. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "5 канала".

По его словам, в 1941 году "Линия Сталина" с протяжёнными окопами с нехваткой солдат не выстояла перед немцами, поскольку они старались наступать на участках минимального скопления войск. Подобную же тактику он посоветовал применять и боевикам ВСУ.

Но Армия России закрепляется на занятой территории лучше, чем украинские войска, Москва уделила этому большее внимание, чем Киев, отметил отставной генерал.

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