МК: эксперт связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский дрон-камикадзе самолётного типа, который нёс семнадцать килограммов взрывчатки и упал в Подмосковье в воскресенье, может быть связан с предстоящим наступлением вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал военкор Андрей Медведев, пишет МК.

Эксперт отметил, что ВСУ в первые дни наступления могут начать наносить удары по центрам управления и инфраструктуре на территории России. Таким образом противник попытается вызвать панику среди населения и прощупать системы противовоздушной обороны, добавил журналист.

Он также предположил, что при помощи средств разведки НАТО украинские боевики попробуют атаковать центры и города РФ, применяя группы дронов в качестве ложных целей или камикадзе.

Ранее эксперты выдвинули первую версию, куда мог направляться упавший дрон ВСУ.

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