В Конгрессе США прошли "настольные учения", в которых конгрессмены и военные эксперты CNAS смоделировали войну с Китаем и проиграли её. В свою очередь, Пентагон призывает "атаковать Китай скорее, дальше будет поздно" — сообщают агентства Associated Press и АНП.
Задачей конгрессменов стало моделирование хода и последствий возможного конфликта с КНР в случае вторжения на Тайвань — нужно было либо испугать Китай и сдержать его от атаки на остров, либо победить Пекин.
Сценарий, ход и итог учений были печальными для США:
Эксперты отмечают, что пресловутый "пятый пункт" устава НАТО (взаимная защита в случае агрессии) имеет большие "зазоры". Страны-участники Альянса не обязаны погибать, начиная воевать за другие страны.
Военная помощь, прописанная "пятым пунктом", оказывается, может быть всего лишь эшелоном снарядов, сухих пайков, парой самолётов или батальоном солдат.
Также эксперты "Агентства новостей политики" сообщили, что, по оценкам Пентагона, "нападать на Китай необходимо прямо сейчас, в обозримый период от полугода до года". Тогда США, "использовав всю свою мощь и почти полностью утратив "внешние" вооружённые силы, выполнят поставленную задачу".
Правда, если война с Китаем пойдёт "по-взрослому", то "в ходе кратковременного конфликта будет поражено около 20 крупных городов (столицы штатов) и погибнет до 20 миллионов человек".
"Через год применение вооружённых сил не гарантирует США победы", — цитирует источники агентство.
Напомним, что моделирование сценариев войны (в том числе — ядерной войны) с главными противниками — Россией и Китаем — проводилось на Западе множество раз.
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