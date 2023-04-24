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Конгресс США проиграл войну с Китаем, Пентагон предлагает атаковать

3:03
Силовые структуры » Министерство обороны

В Конгрессе США прошли "настольные учения", в которых конгрессмены и военные эксперты CNAS смоделировали войну с Китаем и проиграли её. В свою очередь, Пентагон призывает "атаковать Китай скорее, дальше будет поздно" — сообщают агентства Associated Press и АНП.

Конгресс США проиграл войну с Китаем, Пентагон предлагает атаковать

Задачей конгрессменов стало моделирование хода и последствий возможного конфликта с КНР в случае вторжения на Тайвань — нужно было либо испугать Китай и сдержать его от атаки на остров, либо победить Пекин.

Сценарий, ход и итог учений были печальными для США:

  1. Парламент Тайваня требует признания независимости, на что Китай выдвигает ультиматум и начинает блокаду Тайваня;
  2. США начинают защиту Тайваня, "получая" за это ракетный обстрел острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме.
  3. В первые минуты потери США составляют "тысячи человек" (у Китая потери — больше, у Тайваня — "намного больше").
  4. По данным экспертов и разведки, "встревоженные союзники Вашингтона почти не оказали военной помощи США из-за экономической мощи, промышленного превосходства и дипломатических усилий Пекина".

Эксперты отмечают, что пресловутый "пятый пункт" устава НАТО (взаимная защита в случае агрессии) имеет большие "зазоры". Страны-участники Альянса не обязаны погибать, начиная воевать за другие страны.

Военная помощь, прописанная "пятым пунктом", оказывается, может быть всего лишь эшелоном снарядов, сухих пайков, парой самолётов или батальоном солдат.

Также эксперты "Агентства новостей политики" сообщили, что, по оценкам Пентагона, "нападать на Китай необходимо прямо сейчас, в обозримый период от полугода до года". Тогда США, "использовав всю свою мощь и почти полностью утратив "внешние" вооружённые силы, выполнят поставленную задачу".

Правда, если война с Китаем пойдёт "по-взрослому", то "в ходе кратковременного конфликта будет поражено около 20 крупных городов (столицы штатов) и погибнет до 20 миллионов человек".

"Через год применение вооружённых сил не гарантирует США победы", — цитирует источники агентство.

Напомним, что моделирование сценариев войны (в том числе — ядерной войны) с главными противниками — Россией и Китаем — проводилось на Западе множество раз.

  • В опубликованном Vox подробном сценарии ядерной войны "миллионы погибли, русские победили".
  • По расчётам учёных Принстона, Россия всё-таки успеет ударить (а если нет — сработает "Мёртвая рука", и в течение первого часа конфликта погибнет более 90 миллионов человек).
  • Чуть меньше цифры в NI у эксперта Пентагона и "Атлантического совета" Мэтью Кренига — по ним только в США будет уничтожен "всего лишь" 131 город и пострадают 70-80 миллионов человек.

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Сценарии войны Китая и США
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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