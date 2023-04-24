Аналитики: ЗРК HAWK армии Украины представляют угрозу и без радаров подсвета целей, сопровождения ракет AN/MPQ-57

2:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские аналитики прокомментировали информацию Telegram-каналов, согласно которой зенитно-ракетные комплексы HAWK, полученные ВСУ без радаров подсвета целей и сопровождения ракет AN/MPQ-57, являются бесполезными. По словам специалистов, такая оценка не совсем правильна.

Как подчеркнули эксперты, солдаты без радаров типа HIPIR действительно не смогут постоянно подсвечивать цели, к которым относятся, например, беспилотники. Однако военные противника способны применить модификацию зенитной управляемой ракеты MIM-23D, что позволит использовать радиолокационную головку самонаведения, то есть обнаруживать объекты, которые создают помехи.

"В список источников помех входят и контейнерные станции РЭБ "Сорбция" и "Хибины", установленные на наших Су-34 и Су-35С", — написали в издании "Военное дело".

При этом в СМИ сообщили, что армия РФ способна скрыться от ЗУР при энергичных манёврах и временном отключении перечисленных станций. Из-за большой эффективной площади рассеяния MIM-23D их обнаруживают радары Н035 "Ирбис" российских истребителей Су-35С и перехватывают ракеты Р-77-1, добавили эксперты.

Также они заявили, что ВСУ могут применять MIM-23D и наносить удары из реактивной системы залпового огня HIMARS, которые станут ложными целями и перегрузят целевой канал для зенитно-ракетных дивизионов "С-300В4 — "Бук-М3" на Мелитопольском направлении, где может начаться наступление Киева.

"Уже сейчас позиционные районы ПВО-ПРО под Токмаком, Волновахой и Пологами должны быть дополнены как минимум 5-6 выведенными из резерва батареями ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М1-2", — подчеркнули аналитики.

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