Российские подразделения начали использовать новейшие танки Т-14 "Армата" для нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник, эти боевые машины ещё не были задействованы в прямом штурме. Собеседник издания отметил, что у танков Т-14 появилась дополнительная защита борта от противотанковых снарядов.
"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям", — подчеркнул он.
По словам источника, экипажи танков прошли боевое слаживание в Донбассе.
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что украинские военные на немецких танках Leopard ринутся в обратном направлении, когда увидят российскую "Армату" на линии боевого соприкосновения. Он назвал тяжёлую технику Запада, поставленную Киеву, "хрупкой и нежной".
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