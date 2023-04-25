Армия РФ начала применять танки Т-14 "Армата" для ударов по позициям ВСУ в зоне СВО

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения начали использовать новейшие танки Т-14 "Армата" для нанесения ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник, эти боевые машины ещё не были задействованы в прямом штурме. Собеседник издания отметил, что у танков Т-14 появилась дополнительная защита борта от противотанковых снарядов.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям", — подчеркнул он.

По словам источника, экипажи танков прошли боевое слаживание в Донбассе.

Ранее политолог Юрий Кот заявил, что украинские военные на немецких танках Leopard ринутся в обратном направлении, когда увидят российскую "Армату" на линии боевого соприкосновения. Он назвал тяжёлую технику Запада, поставленную Киеву, "хрупкой и нежной".

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