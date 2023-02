Политолог Кот: танки НАТО ринутся в обратном направлении, столкнувшись с "Арматой"

Когда Украина получит танки НАТО, серьёзного перевеса на линии боевого соприкосновения не произойдёт. Об этом заявил политолог Юрий Кот.

В интервью ФАН он отметил, что управлять тяжёлой техникой Запада будут иностранные военные, ведь украинские солдаты не знают, как правильно её применять в боях. По словам специалиста, танки НАТО, такие как Leopard, "проигрывают" даже устаревшим российским "коллегам".

"Когда экипаж этих танков увидит нашу "Армату", все его члены, поджав хвосты, ринутся в обратном направлении", — указал Кот.

Эксперт также подчеркнул: западные танки обернутся большими проблемами для Украины, ведь эти "хрупкие и нежные" боевые машины необходимо регулярно обслуживать из-за быстрого износа.

Ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды согласились передать танки Leopard Киеву.

