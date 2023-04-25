Леонков предупредил о применении ВСУ отравляющих нейропаралитических снарядов при контрнаступлении

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Алексей Леонков призвал серьёзно относиться к планам Украины по организации контрнаступления.

Он напомнил, что на украинскую станцию Кременчуг доставили несколько вагонов с отравляющими нейропаралитическими снарядами для нужд ВСУ.

"Эти боеприпасы могут быть использованы на передовой против наших военнослужащих для того, чтобы обеспечить успех контрнаступления", — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как пояснил Леонков, нейропаралитическое воздействие опасных снарядов на солдат сохраняется на протяжении четырёх-пяти часов.

Он также добавил, что российские войска активно готовятся к отражению возможных атак ВСУ на линии боевого соприкосновения. При этом специалист подчеркнул: наступательные операции на фронте, как правило, отличаются внезапным характером.

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