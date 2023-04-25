Действия США могут привести к тому, что Россия откажется от моратория на размещение наземных ракет средней и малой дальности, заявил представитель МИД РФ Владимир Ермаков.
По его словам, Вашингтон продолжает развертывать свои наземные ракеты в странах, граничащих с Россией, и вскоре они могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии.
Дипломат подчеркнул, что готовность России придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от конкретных параметров дальнобойности, однако дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают мораторий все более хрупким.
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