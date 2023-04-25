Россия может выйти из моратория на размещения ракет

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Действия США могут привести к тому, что Россия откажется от моратория на размещение наземных ракет средней и малой дальности, заявил представитель МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, Вашингтон продолжает развертывать свои наземные ракеты в странах, граничащих с Россией, и вскоре они могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии.

Дипломат подчеркнул, что готовность России придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от конкретных параметров дальнобойности, однако дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают мораторий все более хрупким.