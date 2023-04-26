Командующий силами спецопераций Украины Хоренко заявил о сложной ситуации в Артёмовске

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко встретился с военными ВСУ на территории Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Во время визита он назвал обстановку на этом направлении сложной для украинской стороны. Несмотря на все трудности, генерал призвал боевиков ВСУ к продолжению боевых действий.

"Действительно, ситуация в Артёмовске сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в таких условиях", — приводит комментарий Хоренко Telegram-канал сил специальных операций Украины.

Ранее военкоры "Русской весны" сообщили, что последний путь снабжения украинской группировки в Артёмовске находится под огнём российской артиллерии. По их словам, Киев с большим трудом перебрасывает новые резервы и вывозит раненых солдат из этой зоны боёв.

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