Секретарь СНБО Данилов предрёк обвал фронта и откат ВСУ на запад при сдаче Артёмовска

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев столкнётся с обвалом фронта в случае отступления украинской армии из Артёмовска. Об этом сообщил секретарь Службы национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он назвал Артёмовск стратегическим пунктом для украинских Вооружённых сил. Именно поэтому им нельзя сдавать город российским войскам или отступать с его территории, указал глава СНБО.

"Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ", — подчеркнул Данилов в интервью украинскому каналу "Первый".

Как пояснил секретарь СНБО, военные ВСУ отлично понимают важность удержания Артёмовска, ведь в ином случае фронт посыпется.

Ранее Данилов заявил, что информация о планируемом контрнаступлении Киева является закрытой. По его словам, и россияне, и украинцы своими глазами увидят, когда оно начнётся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.