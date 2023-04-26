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МК: Клупов рассказал, для чего Киев массово перебрасывает свои части из Харькова

1:18
Силовые структуры

Киев совершает массовую переброску частей ВСУ из района Харькова на другие направления, по большей части на Донецкое.

МК: Клупов рассказал, для чего Киев массово перебрасывает свои части из Харькова

По мнению ветерана военной разведки, Героя России Рустема Клупова, украинское командование совершает такой манёвр из страха.

"Подобная передислокация означает: командование ВСУ видит угрозу прорыва тактической зоны своей обороны… То есть они снимают боеспособные части с не атакованных нами участков и перебрасывают туда, где у них есть угроза", — сказал Клупов в беседе с "МК".

Разведчик считает, что самым опасным участком для ВСУ сейчас является район Артёмовска. Помимо этого, угроза украинским силам со стороны ВС РФ есть на Купянском и Сватовском направлениях — на последнем активных наступательных действий пока нет, однако бои там не прекращаются.

Клупов рассказал, что 18 апреля на Купянском направлении появилась 14-я механизированная бригада ВСУ, что лишний раз подтверждает намерения Киева усилиться здесь.

Разведчик уверен, что эти манёвры Киева являются для России положительным знаком, потому что снижают вероятность контрнаступления.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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