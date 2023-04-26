МК: Клупов рассказал, для чего Киев массово перебрасывает свои части из Харькова

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев совершает массовую переброску частей ВСУ из района Харькова на другие направления, по большей части на Донецкое.

По мнению ветерана военной разведки, Героя России Рустема Клупова, украинское командование совершает такой манёвр из страха.

"Подобная передислокация означает: командование ВСУ видит угрозу прорыва тактической зоны своей обороны… То есть они снимают боеспособные части с не атакованных нами участков и перебрасывают туда, где у них есть угроза", — сказал Клупов в беседе с "МК".

Разведчик считает, что самым опасным участком для ВСУ сейчас является район Артёмовска. Помимо этого, угроза украинским силам со стороны ВС РФ есть на Купянском и Сватовском направлениях — на последнем активных наступательных действий пока нет, однако бои там не прекращаются.

Клупов рассказал, что 18 апреля на Купянском направлении появилась 14-я механизированная бригада ВСУ, что лишний раз подтверждает намерения Киева усилиться здесь.

Разведчик уверен, что эти манёвры Киева являются для России положительным знаком, потому что снижают вероятность контрнаступления.

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