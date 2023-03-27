Ветеран военной разведки и Герой России Рустем Клупов высказал своё мнение относительно слухов о том, что российское командование планирует изменить стратегию в зоне СВО.
"Как бы ни складывалась ситуация на фронте, главный закон боевых действий — для наступления необходимо иметь кратное превосходство сил и средств", — объяснил он.
Эксперт отметил, что Россия сосредотачивает силы в зоне СВО из-за необходимости обеспечения крепкой обороны. По его словам, на переднем крае после проведения мобилизации находятся около 500 тысяч бойцов против 700 тысяч украинцев. ВСУ имеют резервы в размере примерно 300 тысяч человек.
"Переход в наступление с нашей стороны возможен, когда будут созданы благоприятные условия. Есть такой старый постулат: оборона всегда имеет целью создать благоприятные условия для перехода в наступление", — сообщил Клупов в беседе с "МК".
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