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МК: Клупов назвал численный перевес условием перехода ВС РФ от обороны к наступлению

1:01
Силовые структуры

Ветеран военной разведки и Герой России Рустем Клупов высказал своё мнение относительно слухов о том, что российское командование планирует изменить стратегию в зоне СВО.

МК: Клупов назвал численный перевес условием перехода ВС РФ от обороны к наступлению

"Как бы ни складывалась ситуация на фронте, главный закон боевых действий — для наступления необходимо иметь кратное превосходство сил и средств", — объяснил он.

Эксперт отметил, что Россия сосредотачивает силы в зоне СВО из-за необходимости обеспечения крепкой обороны. По его словам, на переднем крае после проведения мобилизации находятся около 500 тысяч бойцов против 700 тысяч украинцев. ВСУ имеют резервы в размере примерно 300 тысяч человек.

"Переход в наступление с нашей стороны возможен, когда будут созданы благоприятные условия. Есть такой старый постулат: оборона всегда имеет целью создать благоприятные условия для перехода в наступление", — сообщил Клупов в беседе с "МК".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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