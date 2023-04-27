Экс-глава разведки Украины Маломуж: ВСУ на финальном этапе подготовки к контрнаступлению

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж считает, что активная подготовка Киева к контрнаступлению находится на финальном этапе. На это указывают различные факторы, заявил эксперт в эфире 24 канала.

Он отметил, что подготовка украинских военных из разных бригад продолжается, а кое-где уже закончилась.

"Впрочем, безусловно, работа над контрнаступлением ещё идет. Необходимо учесть значительное количество факторов — от погоды до расположения подразделений противника, перед тем, как начать саму операцию", — добавил генерал.

Определяющими для Украины будут ближайшие один-два месяца. Командование сделает всё возможное, чтобы контрнаступление было неожиданным для российских военных, заключил разведчик.

Ранее спикер ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что контрнаступление уже потихоньку идёт маленькими шагами.

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