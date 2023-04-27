Готовящуюся наступательную операцию украинской армии можно сравнить с Курской битвой, когда Советский Союз боролся с фашистской Германией. Об этом пишет Mysl Polska.
По информации польского издания, подготовка Киева к контрнаступлению напоминает шаги немецкой армии перед операцией "Цитадель".
"Результатом этой операции стало прорывное столкновение Второй мировой войны — Курская битва", — сказано в публикации.
Польские журналисты перечислили факторы, которые указывают на сходство Курской битвы и планируемого контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ):
Ранее военный обозреватель Иоганн Альтхаус сообщил, что сложившаяся в ходе украинского конфликта ситуация похожа на канун Курской битвы. Как пояснил эксперт, Киев повторяет все ошибки фашистских захватчиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.