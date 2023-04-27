Mysl Polska: готовящееся контрнаступление ВСУ можно сравнить с Курской битвой

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Готовящуюся наступательную операцию украинской армии можно сравнить с Курской битвой, когда Советский Союз боролся с фашистской Германией. Об этом пишет Mysl Polska.

По информации польского издания, подготовка Киева к контрнаступлению напоминает шаги немецкой армии перед операцией "Цитадель".

"Результатом этой операции стало прорывное столкновение Второй мировой войны — Курская битва", — сказано в публикации.

Польские журналисты перечислили факторы, которые указывают на сходство Курской битвы и планируемого контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ):

Проблемы с поставками оборудования и его эксплуатацией, ведь фашистская Германия с большим трудом перебрасывала технику;

Неблагоприятные погодные условия, доставляющие неприятности;

Командное взаимодействие сразу на нескольких отдельных участках фронта.

Ранее военный обозреватель Иоганн Альтхаус сообщил, что сложившаяся в ходе украинского конфликта ситуация похожа на канун Курской битвы. Как пояснил эксперт, Киев повторяет все ошибки фашистских захватчиков.

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