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Mysl Polska: готовящееся контрнаступление ВСУ можно сравнить с Курской битвой

1:11
Силовые структуры

Готовящуюся наступательную операцию украинской армии можно сравнить с Курской битвой, когда Советский Союз боролся с фашистской Германией. Об этом пишет Mysl Polska.

Mysl Polska: готовящееся контрнаступление ВСУ можно сравнить с Курской битвой

По информации польского издания, подготовка Киева к контрнаступлению напоминает шаги немецкой армии перед операцией "Цитадель".

"Результатом этой операции стало прорывное столкновение Второй мировой войны — Курская битва", — сказано в публикации.

Польские журналисты перечислили факторы, которые указывают на сходство Курской битвы и планируемого контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ):

  • Проблемы с поставками оборудования и его эксплуатацией, ведь фашистская Германия с большим трудом перебрасывала технику;
  • Неблагоприятные погодные условия, доставляющие неприятности;
  • Командное взаимодействие сразу на нескольких отдельных участках фронта.

Ранее военный обозреватель Иоганн Альтхаус сообщил, что сложившаяся в ходе украинского конфликта ситуация похожа на канун Курской битвы. Как пояснил эксперт, Киев повторяет все ошибки фашистских захватчиков.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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