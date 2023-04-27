РИА Новости: в Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Перед началом контрнаступления основных сил украинские военные готовят серию отвлекающих манёвров. О тактике, которую собирается применить Киев, рассказал глава Запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам политика, основной удар ВСУ придётся на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе. Попутно будет вестись обстрел западного участка Запорожского фронта.

Украинская сторона делает ставку на разведку боем с использованием небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп в качестве отвлекающего манёвра. Десантников будут стараться переправить через Днепр и через Каховское водохранилище, объяснил собеседник издания.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что подготовка к контрнаступлению ВСУ находится на финальном этапе.

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