РВ: военнослужащие ВС РФ снесли ударом бомбы главную крепость ВС Украины на юго-западе Артёмовска

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.

Главная крепость ВСУ на юго-западе Бахмута

Российская авиация взорвала главную крепость ВСУ на юго-западе Артёмовска. Опубликованы кадры последствий удара, разрушившего десятиэтажное здание. Многоэтажка использовалась Вооружёнными силами Украины в качестве основной оборонительной позиции в этом районе.

Ранее сообщалось об опубликованном скриншоте переписки военнослужащего ВСУ о потерях под Артёмовском.

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