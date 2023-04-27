Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехах армии РФ.
Российская авиация взорвала главную крепость ВСУ на юго-западе Артёмовска. Опубликованы кадры последствий удара, разрушившего десятиэтажное здание. Многоэтажка использовалась Вооружёнными силами Украины в качестве основной оборонительной позиции в этом районе.
Ранее сообщалось об опубликованном скриншоте переписки военнослужащего ВСУ о потерях под Артёмовском.
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ВСУ несут большие потери под Артёмовском.