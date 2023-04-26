В Сети появился скриншот переписки убитого под Артёмовском военнослужащего киевского режима. Его опубликовал Telegram-канал "Украина.ру".
Военнослужащий с позывным "Берлин" сообщил своему товарищу о крупных потерях ВСУ на Артёмовском направлении. Переписка указывает на то, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский бросает пехоту в контратаки.
Военный отмечает, что их отправили на линию фронта под Орехово-Василевку. Там они встретились с бойцами российской армии.
"За 40 минут десять "двухсотых" (убитых), 46 "трёхсотых" (раненых)", — сообщает военнослужащий.
Он отметил, что практически все солдаты получили ранения. Боец отмечает, что на Артёмовском направлении "был ад и ужас".
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