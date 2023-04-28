ТСН: в Киеве, Днепре, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях прогремели взрывы

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Киева, Днепра, Киевской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областей Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Сирены не утихают во всех украинских регионах. Об этом сообщает местный телеканал ТСН.

Представители городской администрации Киева посоветовали всем горожанам срочно последовать в укрытия. Подробности уточняются.

Ночью 27 апреля корабли Военно-морского флота РФ нанесли высокоточный удар оружием большой дальности по пунктам дислокации резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Российским военнослужащим удалось уничтожить все цели, а также сорвать попытку Киева выдвинуть подразделения морпехов в районы боевых действий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.