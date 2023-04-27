Корабли Военно-морского флота (ВМФ) РФ нанесли высокоточный удар по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как сообщили в Минобороны, российским военным удалось уничтожить все назначенные цели. Подчёркивается, что с помощью этой атаки армия РФ остановила попытку Украины выдвинуть подразделения морской пехоты в районы, где продолжаются боевые действия.
"Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника", — отметили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ проинформировали о сорванной ротации ВСУ в районе Марьинки. По данным ведомства, украинские резервы были уничтожены российскими военными при попытке передислокации.
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