ISW: новая тактика ракетных ударов ВКС РФ делает бесполезной украинскую ПВО

Российское командование изменило способ нанесения ракетных ударов, и сейчас противовоздушная оборона Украины оказывается беспомощной перед ВКС РФ.

К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

По их словам, четыре ракеты "Калибр" в четверг, 27 апреля, успешно поразили цели, так как после запуска многократно изменяли траекторию полёта и пользовались особенностями местности, чтобы скрыться от украинских средств ПВО.

Позже оборонное ведомство РФ уточнило, что ракетная атака производилась боеприпасами морского базирования.

Ранее российский военкор опубликовал кадры снайперского огня артиллеристов ВС РФ, в результате которого были уничтожены резервы ВСУ.

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