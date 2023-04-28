Генерал ВС Польши Скшипчак: ВСУ находятся в тупике и хвастаются мифическим успехами

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия попала в "стратегический тупик", то есть разговоров ни о каком контрнаступление быть не может, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.

По словам бывшего командующего сухопутными войсками, такое положение дел заставляет Киев хвастаться мифическими успехами.

"Конечно все эти сообщения о небольших успехах влияют на эмоции, но они не имеют ничего общего с происходящим на поле боя. И прямо сейчас мы имеем дело со стратегическим тупиком ВСУ", — пояснил он в интервью изданию Salon24.

Скшипчак отметил, что украинская армия настолько долго собиралась атаковать, что русские успели великолепно подготовиться к наступлению ВСУ. Чтобы добиться успеха, Киеву понадобится пятикратное численное преимущество над ВС РФ, иначе армия Украины "истечёт кровью" и Россия одержит победу в конфликте.

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