Часть районов Киева осталась без электричества после удара ракеты ВКС РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар ВКС РФ, нанесённый ночью 28 апреля, повредил объект энергетической инфраструктуры в Киеве, рассказал глава военной администрации украинской столицы Сергей Попко.

Ранее местные СМИ сообщали о громких взрывах в Киеве, причём противовоздушная оборона города начала работу только после первых попаданий российских ракет.

"В Оболонском районе столицы перебита линия электросетей", — гласит официальное сообщение пресс-службы киевской администрации.

Американские военные эксперты отмечают, что командование ВС РФ перешло к новой тактике нанесения ракетных ударов, что делает бесполезной украинскую ПВО.

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