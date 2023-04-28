В бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота была создана группа снайперов. Военнослужащие доказали свою эффективную работу в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.
Боец с позывным "Ярый" рассказал, что 12 снайперов ликвидировали уже более батальона ВСУ (от 400 до 800 человек).
"Суммарный боевой счёт снайперов группы говорит о том, что всего дюжина моряков-тихоокеанцев к настоящему времени уничтожила до батальона пехоты противника", — указал Суконкин в своём Telegram-канале.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент военнослужащие обучают добровольцев на одном из полигонов ТОФ.
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