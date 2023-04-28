Суконкин: снайперы бригады ТОФ уничтожили целый батальон ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота была создана группа снайперов. Военнослужащие доказали свою эффективную работу в зоне спецоперации, сообщил военный эксперт Алексей Суконкин.

Боец с позывным "Ярый" рассказал, что 12 снайперов ликвидировали уже более батальона ВСУ (от 400 до 800 человек).

"Суммарный боевой счёт снайперов группы говорит о том, что всего дюжина моряков-тихоокеанцев к настоящему времени уничтожила до батальона пехоты противника", — указал Суконкин в своём Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент военнослужащие обучают добровольцев на одном из полигонов ТОФ.

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