Стрелковое отделение может потратить тысячи патронов, чтобы ликвидировать противника. Снайпер уничтожает его при помощи одного выстрела. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
Снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота по имени Руслан прибыл в зону боевых действий с начала спецоперации. Он работает с винтовкой АСВК калибра 12,7 миллиметра. Оружие предназначено для поражения легкобронированной техники, солдат в бронежилетах и оптики танков. В случае удачного выстрела АСВК уничтожает цель на расстоянии до 1800 метров.
В марте 2022 года подразделение Руслана перебросили в Мариуполь. У снайпера большой опыт ведения уличных боёв, но он признался, что боевики ВСУ воюют довольно грамотно. Оружие украинских снайперов разнообразное: от магазинных винтовок Mannlicher до крупнокалиберных Barrett.
"Охотились мы на них так: поступает информация, что в определённом секторе действует стрелок. Отправляемся туда, начинаем его выслеживать, провоцировать. А когда узнаем, где засел, вызываем танк и накрываем лежку. Танковое орудие — лучшая контрснайперская винтовка", — отметил Руслан.
Снайперы всегда действуют в интересах других подразделений и выполняют ряд задач: огневое прикрытие, уничтожение снайперов и пулемётчиков противника, а также работа в тандеме со штурмовыми группами.
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