РИА Новости: снайперы ВС РФ кошмарят тылы ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стрелковое отделение может потратить тысячи патронов, чтобы ликвидировать противника. Снайпер уничтожает его при помощи одного выстрела. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Снайпер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота по имени Руслан прибыл в зону боевых действий с начала спецоперации. Он работает с винтовкой АСВК калибра 12,7 миллиметра. Оружие предназначено для поражения легкобронированной техники, солдат в бронежилетах и оптики танков. В случае удачного выстрела АСВК уничтожает цель на расстоянии до 1800 метров.

В марте 2022 года подразделение Руслана перебросили в Мариуполь. У снайпера большой опыт ведения уличных боёв, но он признался, что боевики ВСУ воюют довольно грамотно. Оружие украинских снайперов разнообразное: от магазинных винтовок Mannlicher до крупнокалиберных Barrett.

"Охотились мы на них так: поступает информация, что в определённом секторе действует стрелок. Отправляемся туда, начинаем его выслеживать, провоцировать. А когда узнаем, где засел, вызываем танк и накрываем лежку. Танковое орудие — лучшая контрснайперская винтовка", — отметил Руслан.

Снайперы всегда действуют в интересах других подразделений и выполняют ряд задач: огневое прикрытие, уничтожение снайперов и пулемётчиков противника, а также работа в тандеме со штурмовыми группами.

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