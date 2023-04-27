Австрийский военспец Купер: ВСУ не смогут преодолеть миллионы российских мин при контрнаступлении

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мины, расставленные солдатами РФ на наземных позициях, станут серьёзным препятствием для Вооружённых сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Такое мнение выразил военный эксперт из Австрии Том Купер.

По его словам, различные участки фронта усеяны миллионами российских мин. Он отметил, что ВС РФ, скорее всего, получат преимущество благодаря таким глубоким укреплениям.

"У украинской армии мало опыта атак на подготовленные оборонительные позиции", — пояснил Купер в беседе с изданием Kyiv Post.

Как подчеркнул специалист, боевики ВСУ плохо подготовлены к масштабным штурмовым операциям, направленным на разрушение российских укреплений. Армия РФ надёжно защитила собственные позиции с помощью огромного количества установленных мин, заключил эксперт.

Ранее бывший руководитель разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что Киев находится на финальном этапе подготовки к контрнаступлению.

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