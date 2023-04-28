Спикер ВСУ Игнат: Россия атаковала Украину ракетами "Искандер-К", которые трудно сбить

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о сегодняшней ночной атаке России. По словам спикера ВСУ применялись ракеты "Искандер-К", которые трудно сбить.

По его словам, эта крылатая ракета имеет такие же тактико-технические характеристики как "Калибр", и за счёт низкой высоты полёта её очень сложно сбить. Офицер ВСУ заявил, что ракеты летели с южного направления.

"Искандер-К" — это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая. Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема её обнаружения и также сбивания. Но такие ракеты сбивались нашей противовоздушной обороной", — добавил Игнат.

Ранее в МВД Украины сообщали, что по Умани ударила другая российская ракета — Х-101. Главком ВСУ Валерий Залужный говорил также о применении ракет Х-555.

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